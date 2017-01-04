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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28336779/
4 января 2017, 21:33 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Манчестер Сити» Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на четыре матча полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо, который был удален в игре чемпионата страны против «Бернли». Об этом сообщает британская газета Би-би-си.

Полузащитник был удален в матче 20-го тура чемпионата Англии с <span class=error>Бернли</span> Увеличить
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Матч 20-го тура чемпионата Англии завершился победой «Сити» со счетом 2:1.

FA отклонила апелляцию бразильца и дисквалифицировала его на четыре матча, поскольку это его второе удаление по ходу сезона.

Фернандиньо пропустит встречу 3-го раунда Кубка Англии против «Вест Хэма», а также матчи чемпионата Англии с «Эвертоном», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» .

2.01.2017 18:00 Зрители 54463 основной раунд: 20-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 2:1 Бернли
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Шон Дайч
Голы
58′ Гаэль Клиши 22
62′ Серхио Агуэро (Р. Стерлинг) 10
6 Бен Ми 70′
Составы
Клаудио Браво 1
71′ Бакари Санья 3
71′ Александр Коларов 11
Гаэль Клиши 22
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
32′ Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
41′ Яя Туре 42
45′ Гонсалес Хесус Навас 15
90+6′ Давид Сильва 21
89′ Рахим Стерлинг 7
Джон Стоунс 24
45′ Келечи Ихеаначо 72
Серхио Агуэро 10
1 Том Хитон
2 Мэттью Лоутон
5 Майкл Кин 80′
6 Бен Ми
23 Стивен Уорд
13 Джефф Хендрик 38′
21 Джордж Бойд
7 Андре Грэй 90+3′
37 Скотт Арфилд 88′
15 Патрик Бэмфорд
10 Эшли Барнс 69′
9 Сэм Воукс
25 Йохан Гвюдмундссон 59′
16 Стивен Дефур
Статистика
4 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 3
8 Угловые 8
11 Фолы 11
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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