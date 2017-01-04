Футболист «Манчестер Сити» Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча

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Матч 20-го тура чемпионата Англии завершился победой «Сити» со счетом 2:1.

FA отклонила апелляцию бразильца и дисквалифицировала его на четыре матча, поскольку это его второе удаление по ходу сезона.

Фернандиньо пропустит встречу 3-го раунда Кубка Англии против «Вест Хэма», а также матчи чемпионата Англии с «Эвертоном», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» .