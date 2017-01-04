Футболист «Манчестер Сити» Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на четыре матча полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо, который был удален в игре чемпионата страны против «Бернли». Об этом сообщает британская газета
Би-би-си.
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Матч 20-го тура чемпионата Англии завершился победой «Сити» со счетом 2:1.
FA отклонила апелляцию бразильца и дисквалифицировала его на четыре матча, поскольку это его второе удаление по ходу сезона.
Фернандиньо пропустит встречу 3-го раунда Кубка Англии против «Вест Хэма», а также матчи чемпионата Англии с «Эвертоном», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» .
|2.01.2017 18:00
|Зрители 54463
|основной раунд: 20-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|2:1
|Бернли
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Шон Дайч
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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