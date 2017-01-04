«Ордабасы» сыграет с участником группового этапа Лиги Европы

Главный тренер «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов с удовольствием примет Бауржана Джолчиева в свою команду. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал, что несколько раз предлагал безработному футболисту попробовать себя в шымкентском клубе.