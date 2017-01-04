«Ордабасы» сыграет с участником группового этапа Лиги Европы
19 января на УТС в Турции шымкентский «Ордабасы» встретится с азербайджанской «Габалой», пишет Sports.kz.
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Как известно, клуб из Габалы является участником группового этапа Лиги Европы нынешнего сезона. Главным тренером является украинец Роман Григорчук.
Напомним, что 31 января шымкенцты проведут поединок с сербским клубом «Вождовац».
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