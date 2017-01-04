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4 января 2017, 20:23 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» сыграет с участником группового этапа Лиги Европы

19 января на УТС в Турции шымкентский «Ордабасы» встретится с азербайджанской «Габалой», пишет Sports.kz.

19 января на <span class=error>УТС</span> в Турции <span class=error>шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span> встретится с азербайджанской <span class=error>Габалой</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Как известно, клуб из Габалы является участником группового этапа Лиги Европы нынешнего сезона. Главным тренером является украинец Роман Григорчук.

Напомним, что 31 января шымкенцты проведут поединок с сербским клубом «Вождовац».

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