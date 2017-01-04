Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28336522/
4 января 2017, 20:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Торино» выкупил у «Ромы» права на испанского футболиста Яго Фальке

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. «Торино» воспользовался опцией о выкупе у «Ромы» прав на испанского нападающего Яго Фальке, сообщается на официальном сайте туринского футбольного клуба.

Фальке перешел в «Торино» в июле на правах аренды. В составе «быков» испанец, которому 4 января исполнилось 27 лет, провел 15 матчей и забил восемь мячей.

«Мы настолько рады тому, как Яго Фальке вписался в нашу команду, что решили досрочно воспользоваться опцией о выкупе прав. Он отличный футболист и смог показать высокую результативность в нашей команде», — заявил президент «Торино» Урбано Каиро.

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Торино
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

СМИ: Мертенс не перейдет в «Зенит», а останется в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс близок к продлению контракта с клубом, сообщает voetbalkrant.com. Ожидается, что новое соглашение будет заключено до 2020 года, по нему годовая зарплата футболиста составит 2 миллиона евро.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года