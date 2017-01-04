«Торино» выкупил у «Ромы» права на испанского футболиста Яго Фальке

Фальке перешел в «Торино» в июле на правах аренды. В составе «быков» испанец, которому 4 января исполнилось 27 лет, провел 15 матчей и забил восемь мячей.

«Мы настолько рады тому, как Яго Фальке вписался в нашу команду, что решили досрочно воспользоваться опцией о выкупе прав. Он отличный футболист и смог показать высокую результативность в нашей команде», — заявил президент «Торино» Урбано Каиро.