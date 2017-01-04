СМИ: Мертенс не перейдет в «Зенит», а останется в «Наполи»
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс близок к продлению контракта с клубом, сообщает voetbalkrant.com. Ожидается, что новое соглашение будет заключено до 2020 года, по нему годовая зарплата футболиста составит 2 миллиона евро.
По информации итальянских СМИ, интерес к футболисту сборной Бельгии проявлял «Зенит», рассчитывавший купить его за деньги, полученные от продажи Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Мертенс защищает цвета «Наполи» с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 11 голов в чемпионате Италии.
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