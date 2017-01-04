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4 января 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Фабио Капелло: Гвардиола планирует стать президентом «Барселоны»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о будущем Хосепа Гвардиолы, который ранее заявил, что его тренерская карьера подходит к концу.

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«На мой взгляд, если Гвардиола заговорил о закате своей карьеры, то это только потому, что он планирует стать президентом «Барселоны», — приводит слова итальянского специалиста Sky Sports Italy.

Отметим, что Гвардиола, будучи игроком, выступал за сине-гранатовых с 1991 по 2001 гг.

Также он тренировал каталонский клуб с 2008 по 2012 гг. и выиграл вместе с командой чемпионат (3 раза), Кубок (2) и Суперкубок Испании (3), Лигу чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2).

Сейчас испанец является главным тренером «Манчестер Сити», а до переезда в АПЛ он руководил мюнхенской «Баварией».

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