Нападающий «Ювентуса» Черри перешел в «Пескару»
Нападающий «Ювентуса» Альберто Черри на правах аренды перешел в «Пескару», сообщает официальный сайт «дельфинов».
Соглашение 20-летнего итальянца с
Первую часть сезона форвард на правах аренды провел в команде серии Б — СПАЛ, за которую сыграл 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Черри родился в городе Парма и является воспитанником одноименной команды. В 2015 году на правах свободного агента перешел в «Ювентус».
С 2011 года вызывается в молодежные сборные Италии, за которые провел 66 матчей и забил 24 гола.
«Пескара» после 18 туров чемпионата Италии занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе девять очков.
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