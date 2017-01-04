Банега готов уйти из «Интера» ради китайской Суперлиги

Отмечается, что 28-летний полузащитник готов покинуть итальянский клуб ради игры в азиатском чемпионате. Аргентинец перешел в «Интер» летом 2016 года и провел в серии А 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Ранее он выступал за «Валенсию» и «Севилью».

— Мы получили предложения от «Бэйцзин Гоань» и «Хэбэй Чайна Форчун», — цитирует Sportitalia представителей игрока. — Думаем, что Банега может покинуть «Интер».