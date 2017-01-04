Бразильский «Шапекоэнсе» намерен подписать около 20 новых футболистов

Клуб уже сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера троих выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.

«Ни один игрок в этом сезоне не будет использовать номера Фольмана, Нето и Рушеля. Мы ожидаем, что Рушель и Нето смогут вернуться и играть под своими номерами. К сожалению, Джексон Фольман не сможет играть, потому что ему ампутировали часть ноги, но, тем не менее, он сможет вернуться в клуб в другой роли», — сказал Коста.

Самолет, на борту которого находились игроки «Шапекоэнсе», потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка.