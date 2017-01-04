Дебют Враньеша за АЕК откладывается из-за «Томи»

Таким образом, Враньеш сегодня, 4 января, не сможет сыграть в матче чемпионата Греции АЕК — «Панетоликос». В греческой команде надеются, что получат документы из России в ближайшие дни.



АЕК занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Греции.