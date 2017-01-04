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4 января 2017, 18:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дебют Враньеша за АЕК откладывается из-за «Томи»

Защитник Огнен Враньеш, в декабре 2016 года покинувший «Томь» и перешедший в АЕК, пока не может дебютировать за греческую команду. Это связано с тем, что томский клуб из-за новогодних праздников не отправил в АЕК все необходимые документы, сообщает греческое издание Novasports.

Таким образом, Враньеш сегодня, 4 января, не сможет сыграть в матче чемпионата Греции АЕК — «Панетоликос». В греческой команде надеются, что получат документы из России в ближайшие дни.

АЕК занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Греции.

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