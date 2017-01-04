Дебют Враньеша за АЕК откладывается из-за «Томи»
Защитник Огнен Враньеш, в декабре 2016 года покинувший «Томь» и перешедший в АЕК, пока не может дебютировать за греческую команду. Это связано с тем, что томский клуб
из-за новогодних праздников не отправил в АЕК все необходимые документы, сообщает греческое издание Novasports.
Таким образом, Враньеш сегодня, 4 января, не сможет сыграть в матче чемпионата Греции АЕК — «Панетоликос». В греческой команде надеются, что получат документы из России в ближайшие дни.
АЕК занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Греции.
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