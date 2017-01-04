Карло Анчелотти: Траснфер Видаля в «Челси»? Это полная ерунда

«Это полная ерунда», — заявил наставник немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что клубы уже начали переговоры по трансферу игрока сборной Чили.

В нынешнем сезоне 29-летний Видаль провел во всех турнирах 20 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2019 года.

Отметим, что футболист знаком с наставником «Челси» Антонио Конте по совместной работе в «Ювентусе».