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4 января 2017, 18:23 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Карло Анчелотти: Траснфер Видаля в «Челси»? Это полная ерунда

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Артуро Видаля в «Челси».

«Это полная ерунда», — заявил наставник немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что клубы уже начали переговоры по трансферу игрока сборной Чили.

В нынешнем сезоне 29-летний Видаль провел во всех турнирах 20 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2019 года.

Отметим, что футболист знаком с наставником «Челси» Антонио Конте по совместной работе в «Ювентусе».

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