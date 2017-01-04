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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28335738/
4 января 2017, 17:51 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Рэзван Луческу: Витсель еще может вернуться в Европу

Главный тренер «Ксанти» Рэзван Луческу, сын главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, считает, что от перехода Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выиграли и футболист, и клуб. По мнению Рэзвана Луческу, бельгиец в будущем может вернуться в Европу.

— Ничего удивительного в том, что Витсель уехал в Китай, — цитирует dolcesport.ro Луческу-младшего. — Если у вас контракт на 4 миллиона и клуб предлагает вам 20, это же в пять раз больше. Нужно думать о жизни и семье. К тому же он еще может вернуться в Европу и играть на высшем уровне.

Многие игроки, получавшие такие контракты, не утрачивали своей страсти и возвращались в Европу. Много примеров с арабскими странами. Футболисты возвращались и демонстрировали высокий уровень. Для «Зенита» это очень хорошая сделка, ведь у Витселя оставалось 6 месяцев контракта, и летом они бы потеряли его бесплатно.

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