Рэзван Луческу: Витсель еще может вернуться в Европу
Главный тренер «Ксанти» Рэзван Луческу, сын главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, считает, что от перехода Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выиграли и футболист, и клуб. По мнению Рэзвана Луческу, бельгиец в будущем может вернуться в Европу.
— Ничего удивительного в том, что Витсель уехал в Китай, — цитирует dolcesport.ro
Многие игроки, получавшие такие контракты, не утрачивали своей страсти и возвращались в Европу. Много примеров с арабскими странами. Футболисты возвращались и демонстрировали высокий уровень. Для «Зенита» это очень хорошая сделка, ведь у Витселя оставалось 6 месяцев контракта, и летом они бы потеряли его бесплатно.
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