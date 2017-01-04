«Мидлсбро» оформил трансфер форварда «Астон Виллы» Жестеда

28-летний бенинский форвард подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2020 года. Подробности сделки не разглашаются. Это приобретение стало первым для «Мидлсбро» в зимнее трансферное окно.



Жестед перешёл в «Астон Виллу» из «Блэкберн Роверс» летом 2015 года. В нынешнем сезоне английского Чемпионшипа он провёл 18 матчей за клуб, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.