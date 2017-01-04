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4 января 2017, 17:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Торино» официально объявил об аренде Итурбе из «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе продолжит карьеру в «Торино», сообщает пресс-служба туринского клуба.

Хавбек успешно прошёл медосмотр в новом клубе, после чего «Торино» оформил полугодичную аренду игрока с правом выкупа. В СМИ сообщалось, что сумма потенциального трансфера Итурбе из «Ромы» в «Торино» после окончания аренды составляет € 12−14 млн.

Ранее сообщалось, что Итурбе не оправдал доверия наставника «Ромы» Лучано Спаллетти, поэтому клуб готов отпустить его. В числе претендентов на Итурбе также назывался «Зенит».
В текущем сезоне 23-летний парагваец провёл на поле в матчах итальянской Серии A лишь 37 минут.

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