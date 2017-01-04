Эменике может продолжить карьеру в «Сандерленде»
Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике, которого сватали в «Локомотив» и «Спартак», может продолжить карьеру в «Сандерленде». Об этом сообщает Fanatik.
Руководство «Фенербахче» хочет продлить аренду или даже выкупить права на голландского нападающего Джермейна Ленса, а Эменике может стать частью сделки. У нигерийца уже есть опыт выступления в Англии. В прошлом сезоне Эменике на правах аренды выступал за «Вест Хэм Юнайтед».
В нынешнем сезоне Эммануэль Эменике принял участие в 20 официальных матчах за «Фенербахче», забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт с турецким клубом действует до лета 2018 года.
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