Эменике может продолжить карьеру в «Сандерленде»

Руководство «Фенербахче» хочет продлить аренду или даже выкупить права на голландского нападающего Джермейна Ленса, а Эменике может стать частью сделки. У нигерийца уже есть опыт выступления в Англии. В прошлом сезоне Эменике на правах аренды выступал за «Вест Хэм Юнайтед».



В нынешнем сезоне Эммануэль Эменике принял участие в 20 официальных матчах за «Фенербахче», забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт с турецким клубом действует до лета 2018 года.