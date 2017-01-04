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4 января 2017, 17:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Дело о коррупции главы CAF Хаяту передано в генпрокуратуру Египта

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Спортивные власти Египта передали дело подозреваемого в коррупции главы Африканской конфедерации футбола (CAF) и старшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Иссы Хаяту в генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщает портал Kingfut.

70-летний функционер подозревается в махинациях при продаже прав на трансляции футбольных матчей компании Lagardere Sport. Увеличить
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Штаб-квартира CAF находится в столице Египта Каире.

70-летний функционер подозревается в махинациях при продаже прав на трансляции футбольных матчей компании Lagardere Sport. Хаяту нарушил закон Египта о защите конкуренции, не дав возможность другим вещательным компаниям претендовать на показ игр и на правах главы CAF заключив долгосрочный контракт с Lagardere Sport. Договор, предусматривающий передачу прав на трансляции игр под эгидой организации, был заключен на период с 2008 по 2028 год.

Хаяту возглавляет CAF с 1988 года, также он является членом Международного олимпийского комитета (МОК). После отстранения от футбола бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера и экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини с октября 2015 по февраль 2016 года занимал пост исполняющего обязанности президента ФИФА.
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