СМИ: Дело о коррупции главы CAF Хаяту передано в генпрокуратуру Египта

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Штаб-квартира CAF находится в столице Египта Каире.

70-летний функционер подозревается в махинациях при продаже прав на трансляции футбольных матчей компании Lagardere Sport. Хаяту нарушил закон Египта о защите конкуренции, не дав возможность другим вещательным компаниям претендовать на показ игр и на правах главы CAF заключив долгосрочный контракт с Lagardere Sport. Договор, предусматривающий передачу прав на трансляции игр под эгидой организации, был заключен на период с 2008 по 2028 год.