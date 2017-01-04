СМИ: Дело о коррупции главы CAF Хаяту передано в генпрокуратуру Египта
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Спортивные власти Египта передали дело подозреваемого в коррупции главы Африканской конфедерации футбола (CAF) и старшего
вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Иссы Хаяту в генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщает портал Kingfut.
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70-летний функционер подозревается в махинациях при продаже прав на трансляции футбольных матчей компании Lagardere Sport. Хаяту нарушил закон Египта о защите конкуренции, не дав возможность другим вещательным компаниям претендовать на показ игр и на правах главы CAF заключив долгосрочный контракт с Lagardere Sport. Договор, предусматривающий передачу прав на трансляции игр под эгидой организации, был заключен на период с 2008 по 2028 год.
Хаяту возглавляет CAF с 1988 года, также он является членом Международного олимпийского комитета (МОК). После отстранения от футбола бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера и
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