Бахтияр Байсеитов: Я звонил Джолчиеву, предлагал поиграть за «Ордабасы»

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— Я ему два-три раза звонил и предлагал поиграть за «Ордабасы». Лучше, чем себя распускать, помог бы команде. Он со своей стороны сделал паузу. Обещал перезвонить, но так и не сделал этого, — поделился Байсеитов.

— Вы считаете, что Джолчиев усилит «Ордабасы»?

— Это человек, который помог команде «Астана» пробиться в Лигу чемпионов. В отдельных играх он очень хорошо смотрелся как игрок, как человек, который может взять игру на себя.

— Если он согласится немного позже, Вы примите его?

— Естественно, приму. На сборах посмотрю на его форму, как он себя чувствует, насколько он изменился. Надо посмотреть его в деле, а затем принимать решения.

Напомним, 26-летний Джолчиев уже год находится без клуба. Этим летом футболист вел переговоры с «Иртышом», но в итоге вновь остался свободным агентом. Сам Джолчиев ранее заявил, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.

В последнем интервью он сообщил, что в будущем сезоне возобновит свою профессиональную карьеру.

Последней командой 26-летнего Джолчиева была «Астана», в составе которой он отыграл два последних сезона. За это время он дважды стал чемпионом Казахстана и помог клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В его карьере также значатся такие клубы, как «Тобол», «Атырау» и «Алма-Ата», а в составе сборной Казахстана на его счету три гола в 14-ти проведенных матчах.