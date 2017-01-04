«Сампдория» объявила о подписании контракта с польским футболистом Берешиньским
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт. Итальянская «Сампдория» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с польским футболистом Бартошом Берешиньским, который ранее выступал за варшавскую «Легию».
Сроки и подробности соглашения не разглашаются, сообщается лишь, что «Сампдория» полностью выкупила права на 24-летнего правого защитника, способного также действовать на позиции крайнего хавбека. Берешиньский будет выступать за генуэзскую команду под 24-м номером.
Берешиньский начал профессиональную футбольную карьеру в 2010 году в клубе «Лех» из Познани, откуда в 2013-м перешел в «Легию». В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей в чемпионате Польши и 9 игр в отборочном и групповом этапах Лиги чемпионов. Забитыми голами не отметился.
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