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4 января 2017, 15:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Сампдория» объявила о подписании контракта с польским футболистом Берешиньским

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Итальянская «Сампдория» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с польским футболистом Бартошом Берешиньским, который ранее выступал за варшавскую «Легию».

Сроки и подробности соглашения не разглашаются, сообщается лишь, что «Сампдория» полностью выкупила права на 24-летнего правого защитника, способного также действовать на позиции крайнего хавбека. Берешиньский будет выступать за генуэзскую команду под 24-м номером.

Берешиньский начал профессиональную футбольную карьеру в 2010 году в клубе «Лех» из Познани, откуда в 2013-м перешел в «Легию». В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей в чемпионате Польши и 9 игр в отборочном и групповом этапах Лиги чемпионов. Забитыми голами не отметился.

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