Судья матча Кубка лиги Португалии удалил футболиста за случайное столкновение с ним
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Судья матча Кубка лиги Португалии по футболу между «Порту» и «Морейренше» удалил полузащитника «Порту» Данилу после того, как случайно столкнулся с ним.
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Видимо, что-то случилось...
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Инцидент произошел на 80-й минуте матча. Арбитр встречи Луиш Годинью бежал спиной вперед и случайно наткнулся на Данилу. Судья сразу после этого показал ему желтую карточку, которая стала для игрока второй в матче. На 85-й минуте арбитр удалил еще одного футболиста «Порту» Ясина Браими. Игра закончилась победой «Морейренше» со счетом 1:0.
«Я пересмотрел этот эпизод более ста раз и до сих пор не могу понять, почему судья принял такое решение, — написал Данилу на своей странице в социальной сети Instagram. — Я видел много эпизодов в футболе, но этот был вне всяких сомнений самым позорным».
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