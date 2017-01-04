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4 января 2017, 16:03 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Эвертон» нашел замену ван Дейку в «Мидлсбро»

Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Mirror.

По информации источника, на игрока претендует «Эвертон», который рассматривает его в качестве запасного варианта в случае провала по трансферу Вирджела ван Дейка из «Саутгемптона». Отмечается, что переход голландца маловероятен, поскольку «святые» требуют за своего футболиста 50 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 23-летний Гибсон провел во всех турнирах за «Мидлсбро» 21 матч, забил один гол и получил одну желтую карточку. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 2 млн евро, а его контракт с «Боро» рассчитан до 2021 года.

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