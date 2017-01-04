Георгий Кондратьев продолжит тренировать футболистов «Минска», Игорь Криушенко остается в Жодино

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Заслуженный тренер Беларуси Георгий Кондратьев, которому 7 января исполнится 66 лет, возглавил «Минск» в январе 2015 года. Под его руководством «горожане» сначала финишировали шестыми, а в прошлом сезоне поднялись на четвертое место среди 16 команд высшей лиги. Повторить этот успех в 2017-м будет нелегко, ведь в межсезонье команду покинули несколько ведущих игроков. В частности, в столичное «Динамо» перешел лучший голкипер прошедшего чемпионата Беларуси 28-летний Андрей Климович, а также 30-летний центральный защитник Александр Сачивко, который играл в «Минске» с 2005 года. Кроме того, закончились контракты у группы опытных футболистов, среди которых Сергей Омельянчук, Олег Веретило, Виталий Трубило и Леонид Ковель. Где они продолжат карьеру, станет известно позже.

Серьезные кадровые перестановки происходят у серебряного призера минского «Динамо». Кроме Климовича и Сачивко, ряды динамовцев пополнили защитник Игорь Кузьменок, вернувшийся из солигорского «Шахтера», форвард Антон Сорока из «Городеи», грузинский полузащитник Гогита Гогатишвили из армянского «Гандзасара», сербский хавбек Никола Лукич из «Вождоваца». Не обошлось и без потерь — по истечении сроков контрактов «Динамо» покидают сразу несколько известных игроков: Артем Челядинский, Юрий Габовда, Сергей Концевой, Валерий Жуковский, Егор Зубович, Мохамед Мунир, Лука Роткович и другие. Тренерский штаб во главе с Сергеем Боровским продолжает формирование состава на новый сезон.

Руководство жодинского «Торпедо-БелАЗа», занявшего пятое место в национальном чемпионате, продлило контракты с главным тренером команды Игорем Криушенко и директором клуба Михаилом Хлусом. В новом сезоне костяк автозаводской дружины сохранится — практически все ведущие игроки продлили контракты. Первый тренировочный сбор торпедовцы начнут 17 января в Жодино.

Через две недели к тренировкам приступят и 13-кратные чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ. Пока точно известно, что команду Александра Ермаковича покидает форвард Николай Сигневич, который предстоящие полгода проведет в клубе греческой суперлиги «Платаниас» на правах аренды.

Бронзовый призер национального первенства солигорский «Шахтер» начнет предсезонную подготовку под началом нового главного тренера Олега Кубарева. Этот белорусский специалист в прошлом сезоне успешно отработал в «Спартаке» из Юрмалы, впервые в истории приведя его к званию чемпиона Латвии.

Футболистов брестского «Динамо» возглавил еще один известный белорусский наставник Владимир Журавель. В прошлые годы он тренировал жодинских торпедовцев, солигорский «Шахтер», минское «Динамо», а сезон-2016 провел в «Гомеле», который под его руководством вернулся в элитный дивизион.