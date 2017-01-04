СМИ: «Шанхай СИПГ» предложил рекордные €150 млн за футболиста «Боруссии» Обамеянга
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Китайский клуб «Шанхай СИПГ» предложил рекордные для мирового футбола €150 млн немецкой «Боруссии» (Дортмунд) за габонского нападающего Пьер- Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
27-летнему игроку китайский клуб предложил годовую зарплату в размере €41 млн.
В 2015 году футболист продлил контракт с «Боруссией» до 2020 года с зарплатой €4 млн в год.
На данный момент самым дорогим трансфером в истории является переход французского полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за €105 млн. Зарплата Погба в английском клубе составляет €13 млн в год.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter