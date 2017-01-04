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4 января 2017, 15:18 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: «Шанхай СИПГ» предложил рекордные €150 млн за футболиста «Боруссии» Обамеянга

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Китайский клуб «Шанхай СИПГ» предложил рекордные для мирового футбола €150 млн немецкой «Боруссии» (Дортмунд) за габонского нападающего Пьер- Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

27-летнему игроку китайский клуб предложил годовую зарплату в размере €41 млн. Увеличить
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27-летнему игроку китайский клуб предложил годовую зарплату в размере €41 млн.

В 2015 году футболист продлил контракт с «Боруссией» до 2020 года с зарплатой €4 млн в год.

На данный момент самым дорогим трансфером в истории является переход французского полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за €105 млн. Зарплата Погба в английском клубе составляет €13 млн в год.

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