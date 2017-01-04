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4 января 2017, 14:24 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Мората намерен вернуться в «Ювентус»

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората рассматривает возможность возвращения в чемпионат Италии.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, игрок сборной Испании намерен вновь стать игроком «Ювентуса», цвета которого он защищал с 2014 по 2016 гг. Отмечается, что футболист «сливочных» недоволен отсутствием игровой практики.

В нынешнем сезоне 24-летний Мората провел во всех турнирах за «Реал» 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 40 млн евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.

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