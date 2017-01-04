Обладатель Кубка России возглавил «Тараз»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

К выполнению своих обязанностей главный тренер «Тараза» приступил с этого дня. Специалист уже работал с командой из Тараза в 1996—1997 и 2010−2011 годах, когда привел к золотым медалям чемпионата Казахстана в 1996 году.

Так же в послужном списке заслуженного тренера работа с казахстанским клубом «Атырау» и российским «Тереком». Вместе с «Тереком» Талгаев завоевывал Кубок России в 2004 году.