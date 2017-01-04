Обладатель Кубка России возглавил «Тараз»
Отечественный специалист Ваит Талгаев возглавил клуб казахстанской первой лиги «Тараз» сообщает Vesti.kz.
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К выполнению своих обязанностей главный тренер «Тараза» приступил с этого дня. Специалист уже работал с командой из Тараза в 1996—1997 и 2010−2011 годах, когда привел к золотым медалям чемпионата Казахстана в 1996 году.
Так же в послужном списке заслуженного тренера работа с казахстанским клубом «Атырау» и российским «Тереком». Вместе с «Тереком» Талгаев завоевывал Кубок России в 2004 году.
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