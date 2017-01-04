Бадштубер провёл переговоры с «Гамбургом»

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Гамбург», представители которого уже провели переговоры с игроком.



По информации Sport Bild, в случае перехода, Бадштубер может занять место Эмира Спахича, которому руководство «Гамбурга» предложило расторгнуть контракт. Договора обоих футболистов истекают летом 2017 года.



В нынешнем сезоне Бадштубер принял участие лишь в одном матче чемпионата Германии, проведя на поле 28 минут.