Четыре болельщика «Челси» получили условные сроки за расизм

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Инцидент произошел в феврале 2015 года после матча Лиги чемпионов между «Челси» и французским ПСЖ. Фанаты английской команды в парижском метро скандировали расистские кричалки в адрес темнокожего пассажира.

В итоге болельщики получили по одному году условно. Также они должны выплатить пострадавшему 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.