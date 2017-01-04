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4 января 2017, 13:38 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Четыре болельщика «Челси» получили условные сроки за расизм

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Четыре болельщика английского футбольного клуба «Челси» получили условные сроки за расистское поведение в парижском метро. Об этом сообщает телеканал BBC.

Инцидент произошел в феврале 2015 года после матча Лиги чемпионов между Челси и французским ПСЖ. Увеличить
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Инцидент произошел в феврале 2015 года после матча Лиги чемпионов между «Челси» и французским ПСЖ. Фанаты английской команды в парижском метро скандировали расистские кричалки в адрес темнокожего пассажира.

В итоге болельщики получили по одному году условно. Также они должны выплатить пострадавшему 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

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