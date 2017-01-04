Агент Хильемарка опроверг информацию о переходе футболиста в «Спартак»

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Ранее итальянские СМИ сообщили о заинтересованности «Спартака» в приобретении Хильемарка у «Палермо».

«Впервые слышу об интересе к Оскару со стороны “Спартака”. Я не разговаривал о такой возможности ни с игроком, ни с клубом», — сказал агент.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хильемарк провел в составе «Палермо» 15 матчей.