Агент Хильемарка опроверг информацию о переходе футболиста в «Спартак»
МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Агент полузащитника итальянского футбольного клуба «Палермо» Оскара Хильемарка Патрик Мерк не слышал о возможном переходе шведа в московский «Спартак». Об этом Мерк рассказал ТАСС.
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Ранее итальянские СМИ сообщили о заинтересованности «Спартака» в приобретении Хильемарка у «Палермо».
«Впервые слышу об интересе к Оскару со стороны “Спартака”. Я не разговаривал о такой возможности ни с игроком, ни с клубом», — сказал агент.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хильемарк провел в составе «Палермо» 15 матчей.
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