Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28332987/
4 января 2017, 12:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сток Сити» продлит контракт с Краучем

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч может продлить контракт со своим нынешним клубом. Информацию подтвердил главный тренер «гончаров» Марк Хьюз. Договор 35-летнего футболиста истекает летом этого года.

«Я уверен, что мы сможем договориться. Это моё личное мнение. Крауч играет так же, как делал этот три или четыре года назад. В ближайшее время его качества останутся неизменны», — цитирует Хьюза Sky Sports.

В нынешнем сезоне Питер Крауч принял участие в 12 матчах АПЛ (четыре в основном составе) и забил 2 гола. В «Сток Сити» англичанин играет с 2011 года.

Стоук Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Конте: «Челси» в матче со «Стоком» показал умение перестраиваться под соперника

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Футболисты «Челси» в матче со «Сток Сити» показали волю к победе и умение перестраивать свою игру в зависимости от действий соперника, заявил главный тренер лондонцев Антонио Конте.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена