«Сток Сити» продлит контракт с Краучем

«Я уверен, что мы сможем договориться. Это моё личное мнение. Крауч играет так же, как делал этот три или четыре года назад. В ближайшее время его качества останутся неизменны», — цитирует Хьюза Sky Sports.



В нынешнем сезоне Питер Крауч принял участие в 12 матчах АПЛ (четыре в основном составе) и забил 2 гола. В «Сток Сити» англичанин играет с 2011 года.