Караваев отправится со «Спартой» на предсезонные сборы в Испанию

На официальном сайте был опубликован список футболистов, которым предстоит готовиться к весенней части сезона, и Караваев был в их числе.



«Спарта» проведёт два подготовительных сбора в Испании. Тренерский штаб запланировал семь товарищеских матчей, а одним из соперников станет «Зенит». Встреча состоится 3 февраля.



В нынешнем сезоне Вячеслав Караваев принял участие в 13 матчах чемпионата Чехии и забил 2 гола. Ранее чешское издание признало трансфер Караваева в «Спарту» лучшим в чемпионате.