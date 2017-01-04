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4 января 2017, 12:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Караваев отправится со «Спартой» на предсезонные сборы в Испанию

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев примет участие в двух предсезонных сборах чешского клуба.

На официальном сайте был опубликован список футболистов, которым предстоит готовиться к весенней части сезона, и Караваев был в их числе.

«Спарта» проведёт два подготовительных сбора в Испании. Тренерский штаб запланировал семь товарищеских матчей, а одним из соперников станет «Зенит». Встреча состоится 3 февраля.

В нынешнем сезоне Вячеслав Караваев принял участие в 13 матчах чемпионата Чехии и забил 2 гола. Ранее чешское издание признало трансфер Караваева в «Спарту» лучшим в чемпионате.

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