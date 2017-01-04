Зидан: Хочу, чтобы Пепе остался в «Реале»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что не хотел бы расставаться с защитником Пепе. Французский специалист считает, что португальский игрок ещё может быть полезен «сливочным».
«Пепе — важный для “Реала” футболист. Он уже 10 лет играет в “Реале” и вошёл в историю клуба. Хочу, чтобы он остался в “Реале”. Меня интересует лишь то, что он сможет сделать для команды. А остальное мне не интересно», — приводит слова Зидана AS.
33-летний Пепе получил очень привлекательные с финансовой точки зрения предложения от китайских клубов и близок к тому, чтобы летом сменить клубную прописку. Его контракт с испанским грандом рассчитан до лета 2017 года.
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