Зидан: Хочу, чтобы Пепе остался в «Реале»

«Пепе — важный для “Реала” футболист. Он уже 10 лет играет в “Реале” и вошёл в историю клуба. Хочу, чтобы он остался в “Реале”. Меня интересует лишь то, что он сможет сделать для команды. А остальное мне не интересно», — приводит слова Зидана AS.



33-летний Пепе получил очень привлекательные с финансовой точки зрения предложения от китайских клубов и близок к тому, чтобы летом сменить клубную прописку. Его контракт с испанским грандом рассчитан до лета 2017 года.