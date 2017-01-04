Бентеке отказался от перехода в «Бэйцзин Гоань» и контракта на сумму £ 40 млн

По информации издания, Бентеке предлагали контракт на сумму £ 40 млн, однако бельгиец не планирует покидать «Кристал Пэлас» в зимнее трансферное окно. При этом отмечается, что Кристиан интересен и другим китайским клубам.



Бентеке перешёл в «Кристал Пэлас» прошлым летом из «Ливерпуля» за £ 27 млн. На счету 26-летнего футболиста 8 голов в 17 матчах АПЛ в текущем сезоне.