«Кайрат» проведет первый сбор в Турции

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УТС состоится в Турции и продлится до 19 января. Он будет втягивающим и призван помочь игрокам приблизиться к оптимальной физической форме.

На свой первый в нынешнее межсезонье УТС «Кайрат» вылетит из Алматы и соберется в Турции в полном составе, за исключением игроков, покинувших клуб. Легионеры алматинцев присоединятся к команде уже в Турции, куда они прибудут из своих стран после отпуска.

Тренерским штабом ФК «Кайрат» запланировано несколько контрольных встреч с различными клубами. Соперники станут известны позже.