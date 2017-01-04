«Кайрат» проведет первый сбор в Турции
Алматинский «Кайрат» 5 января отправится на первый в это межсезонье
учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба.
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УТС состоится в Турции и продлится до 19 января. Он будет втягивающим и призван помочь игрокам приблизиться к оптимальной физической форме.
На свой первый в нынешнее межсезонье УТС «Кайрат» вылетит из Алматы и соберется в Турции в полном составе, за исключением игроков, покинувших клуб. Легионеры алматинцев присоединятся к команде уже в Турции, куда они прибудут из своих стран после отпуска.
Тренерским штабом ФК «Кайрат» запланировано несколько контрольных встреч с различными клубами. Соперники станут известны позже.
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