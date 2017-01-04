Хёнесс считает, что игра «РБ Лейпцига» полезна для Бундеслиги

«Мне приятно, что у нас есть ещё один противник, который может серьёзно побороться за титул чемпиона страны. Это очень полезно для чемпионата Германии. К “РБ Лейпцигу” необходимо относиться серьёзно. И эту команду нельзя сравнивать с “Лестер Сити”, у неё совершенно другие возможности», — приводит слова Хёнесса Sport Bild.



По итогам 16 туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» с 36 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Баварии» 3 очка.