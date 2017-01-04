Хёнесс считает, что игра «РБ Лейпцига» полезна для Бундеслиги
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс очень рад тому, что у его команды появился конкурент в лице «РБ Лейпцига». Выступление новичка Бундеслиги стало большой неожиданностью для очень многих.
«Мне приятно, что у нас есть ещё один противник, который может серьёзно побороться за титул чемпиона страны. Это очень полезно для чемпионата Германии. К “РБ Лейпцигу” необходимо относиться серьёзно. И эту команду нельзя сравнивать с “Лестер Сити”, у неё совершенно другие возможности», — приводит слова Хёнесса Sport Bild.
По итогам 16 туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» с 36 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Баварии» 3 очка.
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