«Атлетико» выиграл в гостях у «Лас-Пальмаса» в 1/8 Кубка Испании

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В другом матче «Депортиво» вырвал ничью у «Алавеса» — 2:2. К перерыву хозяева проигрывали в два мяча, причём второй пропустили с пенальти в компенсированное время тайма. На 73-й минуте Гама отыграл один мяч, а сравнял счёт «Депортиво» на 93-й минуте благодаря голу Хоселу.



Ответные встречи состоятся 10 и 11 января соответственно.