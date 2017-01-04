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4 января 2017, 13:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» выиграл в гостях у «Лас-Пальмаса» в 1/8 Кубка Испании

В 1/8 финала Кубка Испании завершились два матча. «Лас-Пальмас» дома уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 0:2. Гости забили по голу в каждом тайме — отличились Коке и Гризманн.

В 1/8 финала Кубка Испании завершились два матча. <span class=error>Лас</span>-<span class=error>Пальмас</span> дома уступил мадридскому <span class=error>Атлетико</span> со счётом 0:2. Гости забили по голу в каждом тайме — отличились Коке и Гризманн. Увеличить
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В другом матче «Депортиво» вырвал ничью у «Алавеса» — 2:2. К перерыву хозяева проигрывали в два мяча, причём второй пропустили с пенальти в компенсированное время тайма. На 73-й минуте Гама отыграл один мяч, а сравнял счёт «Депортиво» на 93-й минуте благодаря голу Хоселу.

Ответные встречи состоятся 10 и 11 января соответственно.

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