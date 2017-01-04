«Сток Сити» обыграл «Уотфорд», «Кристал Пэлас» уступил дома «Суонси»

«Сток Сити» на своём поле обыграл «Уотфорд», забив два безответных мяча. В составе хозяев поля отличились Райан Шоукросс и Питер Крауч. Победа позволила «Сток Сити» подняться в турнирной таблице на 11-е место в АПЛ.



«Кристал Пэлас», в свою очередь, в родных стенах уступил «Суонси Сити». В составе столичного клуба гол забил Уилфрид Заха, а у гостей забитыми мячами отметились Алфи Моусон и Анхель Ранхель.