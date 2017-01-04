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4 января 2017, 13:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сток Сити» обыграл «Уотфорд», «Кристал Пэлас» уступил дома «Суонси»

В 20-м туре чемпионата Англии состоялись две встречи.

«Сток Сити» на своём поле обыграл «Уотфорд», забив два безответных мяча. В составе хозяев поля отличились Райан Шоукросс и Питер Крауч. Победа позволила «Сток Сити» подняться в турнирной таблице на 11-е место в АПЛ.

«Кристал Пэлас», в свою очередь, в родных стенах уступил «Суонси Сити». В составе столичного клуба гол забил Уилфрид Заха, а у гостей забитыми мячами отметились Алфи Моусон и Анхель Ранхель.

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