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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28331207/
4 января 2017, 13:16 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом» в чемпионате Англии по футболу, отыгравшись с 0:3

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. «Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом» со счетом 3:3 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу, хотя за 20 минут до конца встречи уступал с разницей в три мяча.

Форвард Арсенала Оливье Жиру отдал две голевые передачи и забил гол который принес <span class=error>лондонцам</span> ничью. Увеличить
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В составе «Арсенала» голы забили Алексис Санчес (70-я минута), Лукас Перес (75) и Оливье Жиру (90). У «Борнмута» отличились Чарли Дэниэлс (16), Каллум Уилсон (20, с пенальти) и Райан Фрейзер (58). На 82-й минуте встречи за грубое нарушение с поля был удален футболист «Борнмута» Саймон Фрэнсис.

«Арсенал» идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 20 матчах. «Борнмут» занимает девятую строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем матче 14 января «Арсенал» в гостях сыграет против «Суонси», в тот же день «Борнмут» на выезде встретится с «Халлом».

3.01.2017 22:45 Зрители 11202 основной раунд: 20-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Борнмут 3:3 Арсенал
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эдди Хоуи Арсен Венгер
Голы
16′ Чарли Дэниэлс (Дж. Станислас) 11
20′ Каллум Уилсон 13
58′ Райан Фрэйзер (Ч. Дэниэлс) 24
7 Алексис Санчес (О. Жиру) 70′
9 Перес Мартинес Лукас (О. Жиру) 75′
12 Оливье Жиру (Г. Джака) 90+2′
Составы
86′ Артур Боруц 1
82′ Саймон Фрэнсис 2
44′ Стив Кук 3
Натан Аке 5
Чарли Дэниэлс 11
Дэн Гослинг 4
90+7′ Гарри Артер 8
Джуниор Станислас 19
68′ Райан Фрэйзер 24
Адам Смит 15
90′ Каллум Уилсон 13
Брэд Смит 14
63′ Джошуа Кинг 17
Эндрю Сермен 6
33 Петр Чех
18 Начо Монреаль
20 Шкодран Мустафи 80′
24 Эктор Бельерин 32′
8 Аарон Рэмси 45+3′
29 Гранит Джака
7 Алексис Санчес
12 Оливье Жиру
6 Лоран Косьельни 64′
5 Габриэл Паулиста
17 Алекс Ивоби 63′
9 Перес Мартинес Лукас
34 Франсис Кокелен 28′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 4
4 Угловые 7
10 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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Новости Зарубежного футбола

Жиру: Гол в ворота «Кристал Пэлас» — лучший в моей карьере

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями от домашнего победного матча 19-го тура английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (2:0), а также выразил мнение, что в этой встрече он забил свой лучший гол в карьере.
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