«Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом» в чемпионате Англии по футболу, отыгравшись с 0:3
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. «Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом» со счетом 3:3 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу, хотя за 20 минут до конца встречи уступал с разницей в три мяча.
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В составе «Арсенала» голы забили Алексис Санчес (70-я минута), Лукас Перес (75) и Оливье Жиру (90). У «Борнмута» отличились Чарли Дэниэлс (16), Каллум Уилсон (20, с пенальти) и Райан Фрейзер (58). На 82-й минуте встречи за грубое нарушение с поля был удален футболист «Борнмута» Саймон Фрэнсис.
«Арсенал» идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 20 матчах. «Борнмут» занимает девятую строчку, имея в активе 25 очков.
В следующем матче 14 января «Арсенал» в гостях сыграет против «Суонси», в тот же день «Борнмут» на выезде встретится с «Халлом».
|3.01.2017 22:45
|Зрители 11202
|основной раунд: 20-й тур
|Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
|Эдди Хоуи
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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