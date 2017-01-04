«Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом» в чемпионате Англии по футболу, отыгравшись с 0:3

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Арсенала» голы забили Алексис Санчес (70-я минута), Лукас Перес (75) и Оливье Жиру (90). У «Борнмута» отличились Чарли Дэниэлс (16), Каллум Уилсон (20, с пенальти) и Райан Фрейзер (58). На 82-й минуте встречи за грубое нарушение с поля был удален футболист «Борнмута» Саймон Фрэнсис.

«Арсенал» идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 20 матчах. «Борнмут» занимает девятую строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем матче 14 января «Арсенал» в гостях сыграет против «Суонси», в тот же день «Борнмут» на выезде встретится с «Халлом».