В 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» проиграла «Сельте», «Осасуна» — «Эйбару»
В 1/8 финала Кубка Испании сегодня состоялись две встречи.
«Валенсия» на своём поле потерпела крупное поражение от «Сельты» со счётом 1:4, причём проигрывая по ходу игры 0:3 уже к 19-й минуте.
В составе гостей отличились Яго Аспас с пенальти, Тео Бонгонда, Даниэль Васс и Йон Гвидетти. У «Валенсии» голом отметился Даниэль Парехо, забивший мяч с 11-метровой отметки.
В другой игре «Осасуна» дома уступила «Эйбару», пропустив три безответных мяча. В составе гостей голы на свой счёт записали Нано, Бебе и Адриан Гонсалес. Ответные матчи за выход в четвертьфинал турнира пройдут 12 января.
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