Бывший нападающий ЦСКА Янчик остался без команды

Последним клубом 29-летнего футболиста был клуб первой польской лиги «Сандецья», который разорвал контракт с игроком.



«Янчик больше не является игроком нашего клуба. Совет директоров после разговора с тренерским штабом решил не продлевать контракт, который истёк в конце декабря. Спасибо за игру, и удачи в твоей будущей карьере!» — говорится на официальном сайте «Сандецьи».



Янчик выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. Также в его карьере были «Легия», «Локерен», «Жерминаль Беерсхот», «Корона», «Александрия» и «Пяст».