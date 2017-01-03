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3 января 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бывший нападающий ЦСКА Янчик остался без команды

Бывший нападающий московского ЦСКА Давид Янчик остался без команды.

Последним клубом 29-летнего футболиста был клуб первой польской лиги «Сандецья», который разорвал контракт с игроком.

«Янчик больше не является игроком нашего клуба. Совет директоров после разговора с тренерским штабом решил не продлевать контракт, который истёк в конце декабря. Спасибо за игру, и удачи в твоей будущей карьере!» — говорится на официальном сайте «Сандецьи».

Янчик выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. Также в его карьере были «Легия», «Локерен», «Жерминаль Беерсхот», «Корона», «Александрия» и «Пяст».
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