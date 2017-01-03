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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28330692/
3 января 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | СБ - Беларусь сегодня

Что для футболиста главное: деньги или профессиональный рост?

Нынешней зимой главные трансферные новости приходят из Китая. 30 декабря Шанхай Шэньхуа сделал аргентинца Карлоса Тевеса самым дорогим футболистом мира, согласившись платить ему 40 миллионов долларов в год.

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На днях полузащитник Зенита и сборной Бельгии Аксель Витсель отклонил приглашение Ювентуса и перебрался в Тяньцзинь Цюаньцзянь. По информации итальянских СМИ, на новом месте он может заработать порядка 80 миллионов долларов за три года. Но есть и другие примеры. Харизматичный швед Златан Ибрагимович минувшим летом не захотел переезжать в Китай, отказавшись от баснословного контракта на сумму 70 миллионов долларов в год! Можно ли говорить, что центр футбольного мира постепенно смещается на Восток?

Сумасшедшие темпы развития футбола в Китае совсем не удивляют нападающего Вячеслава Глеба, который в 2009 году играл в том самом «Шанхай Шэньхуа»:

— Предпосылки к футбольному буму в Китае начали появляться еще во времена, когда я играл там. Наверное, сейчас эта страна тратит на футбол больше всех в мире. Думаю, даже США позади.

— Правильно ли платить футболистам такие огромные зарплаты?

— Если есть такая возможность, почему нет? Спокойно отношусь к таким вещам. Футболисты едут в Китай, чтобы заработать. Это факт!

— При этом Ибрагимович отказался от переезда в Китай ради карьеры в Европе…

— Здесь каждый сам решает, что правильно, а что нет. Уверен, не стоит осуждать футболистов, которые решили продолжить карьеру в чемпионате Китая. Это нормальный, взвешенный поступок. Тем более в перспективе это национальное первенство может стать одним из сильнейших в мире. Посмотрите, что сейчас творится в этой стране! По уровню жизни и темпам развития экономики китайцы обогнали все страны мира. Наверняка то же самое скоро произойдет и в футболе.

А вот вратарь «Городеи» Павел Чесновский, который в начале декабря побывал в Шанхае, не заметил, что город живет футболом:

— Мой отец часто бывает в Китае по вопросам бизнеса. Во время отпуска я вместе с ним провел неделю в Шанхае. За это время не увидел в городе ни одного плаката или баннера с изображением футболистов. Рассчитывал увидеть какой-то футбольный бум, но ничего похожего не заметил. Думал, повсюду будут висеть фотографии Халка и других мировых звезд. Вместо этого на каждом углу плакаты с лицом баскетболиста Яо Мина. Из разговоров с жителями Шанхая я понял, что пока футбол в стране только-только начинает развиваться.

— Ты осуждаешь Витселя, который вместо перехода в «Ювентус» отправился в чемпионат Китая?

— Понятно, такие огромные зарплаты подорвали футбольный рынок. Нет ничего удивительного в том, что Витсель отказал «Ювентусу», ведь в Китае он заработает в десять раз больше. Это выбор каждого человека. Знаешь, тот же Шанхай меня очень поразил. Чувствуется, что Китай — страна с великой историей. Китайцы сами зарабатывают свои деньги, поэтому могут распоряжаться ими по своему усмотрению. А футболисту сложно ответить отказом, когда предлагают такую сумасшедшую зарплату.

Алексей ИЛЬИН.

Советская Белоруссия № 2 (25137). Среда, 4 января 2017.
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