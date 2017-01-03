Что для футболиста главное: деньги или профессиональный рост?

На днях полузащитник Зенита и сборной Бельгии Аксель Витсель отклонил приглашение Ювентуса и перебрался в Тяньцзинь Цюаньцзянь. По информации итальянских СМИ, на новом месте он может заработать порядка 80 миллионов долларов за три года. Но есть и другие примеры. Харизматичный швед Златан Ибрагимович минувшим летом не захотел переезжать в Китай, отказавшись от баснословного контракта на сумму 70 миллионов долларов в год! Можно ли говорить, что центр футбольного мира постепенно смещается на Восток?

Сумасшедшие темпы развития футбола в Китае совсем не удивляют нападающего Вячеслава Глеба, который в 2009 году играл в том самом «Шанхай Шэньхуа»:

— Предпосылки к футбольному буму в Китае начали появляться еще во времена, когда я играл там. Наверное, сейчас эта страна тратит на футбол больше всех в мире. Думаю, даже США позади.



— Правильно ли платить футболистам такие огромные зарплаты?



— Если есть такая возможность, почему нет? Спокойно отношусь к таким вещам. Футболисты едут в Китай, чтобы заработать. Это факт!



— При этом Ибрагимович отказался от переезда в Китай ради карьеры в Европе…



— Здесь каждый сам решает, что правильно, а что нет. Уверен, не стоит осуждать футболистов, которые решили продолжить карьеру в чемпионате Китая. Это нормальный, взвешенный поступок. Тем более в перспективе это национальное первенство может стать одним из сильнейших в мире. Посмотрите, что сейчас творится в этой стране! По уровню жизни и темпам развития экономики китайцы обогнали все страны мира. Наверняка то же самое скоро произойдет и в футболе.

А вот вратарь «Городеи» Павел Чесновский, который в начале декабря побывал в Шанхае, не заметил, что город живет футболом:



— Мой отец часто бывает в Китае по вопросам бизнеса. Во время отпуска я вместе с ним провел неделю в Шанхае. За это время не увидел в городе ни одного плаката или баннера с изображением футболистов. Рассчитывал увидеть какой-то футбольный бум, но ничего похожего не заметил. Думал, повсюду будут висеть фотографии Халка и других мировых звезд. Вместо этого на каждом углу плакаты с лицом баскетболиста Яо Мина. Из разговоров с жителями Шанхая я понял, что пока футбол в стране только-только начинает развиваться.



— Ты осуждаешь Витселя, который вместо перехода в «Ювентус» отправился в чемпионат Китая?



— Понятно, такие огромные зарплаты подорвали футбольный рынок. Нет ничего удивительного в том, что Витсель отказал «Ювентусу», ведь в Китае он заработает в десять раз больше. Это выбор каждого человека. Знаешь, тот же Шанхай меня очень поразил. Чувствуется, что Китай — страна с великой историей. Китайцы сами зарабатывают свои деньги, поэтому могут распоряжаться ими по своему усмотрению. А футболисту сложно ответить отказом, когда предлагают такую сумасшедшую зарплату.

Алексей ИЛЬИН.



Советская Белоруссия № 2 (25137). Среда, 4 января 2017.