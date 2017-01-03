Кобахидзе стал лучшим игроком «Ворсклы» по итогам первой части сезона
Полузащитника выбрали болельщики команды.
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Полузащитник Александр Кобахидзе стал лучшим игроком «Ворсклы» в первой половине сезона по итогам болельщицкого голосования.
В голосовании приняли участие более 500 болельщиков полтавского клуба. Кобахидзе набрал 25,89% голосов. Вторым стал Павел Ребенок (15,07%), третьим — Юрий Коломоец (11,17%).
Ранее сообщалось, что Кобахидзе может покинуть «Ворсклу» во время зимнего межсезонья.
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