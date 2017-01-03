СМИ: Срна ответит «Барселоне» до 14 января

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Капитан «Шахтера» Дарио Срна хочет закрыть вопрос с возможным переходом в «Барселону» до выхода «горняков» из отпуска, который запланирован на 14 января.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Таким образом, у хорвата есть еще чуть менее двух недель, чтобы окончательно определиться с ответом на предложение каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Дарио Срна недоволен условиями контракта, который предлагает «Барселона». Но клуб готов улучшить предложение в случае продажи Алейкса Видаля.