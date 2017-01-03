Шевчук: В январе приступлю к работе в академии «Шахтера»

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Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

— Есть договоренность с клубом — в январе приступлю к работе в академии. Надо очень многому научиться еще. Я всегда мечтал стать тренером. Наблюдал за всеми тренерами, с которыми работал — не только по отношению ко мне, а и с другими игроками как они себя ведут, что меняют, когда команда проигрывает, какие замены делают, как психологически готовят игроков.

Я не боюсь брать ответственность учить молодых пацанов. Причем учить их не только играть в футбол, а и показывать, как надо вести себя в быту. С этого все начинается, — приводит слова Шевчука Tribuna.com.