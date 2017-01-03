Неманья Максимович вернул себе лидерство в списке самых дорогих футболистов КПЛ

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По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Максимовича увеличилась с 2-х до 3-х миллионов евро. Таким образом, 21-летний полузащитник «Астаны» с лета подорожал на один миллион евро и обошел лидировавшего в списке чилийского полузащитника «Кайрата» Герсона Асеведо, трансферная стоимость которого упала с 3-х до 2,5 миллиона евро.

Второе место в списке самых дорогих с Асеведо делит другой игрок «Кайрата» ивуарийский форвард Жерар Гоу, стоимость которого возросла с 1,8 до 2,5 миллиона евро. Четвертую строчку занимает полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, который подорожал с 1,5 до 2-х миллионов евро.

На пятом месте располагается капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан, который стал самым дорогим казахстанским футболистом. Его трансферная стоимость возросла с одного до 1,8 миллиона евро.