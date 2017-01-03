«Вест Хэм» оспорит красную карточку Фегули в матче против МЮ

Фегули был удален с поля на 15-й минуте встречи за фол на Филе Джоунсе. После матча главный тренер лондонского клуба Славен Билич раскритиковал решение судьи.

Если апелляцию не удовлетворят, Фегули будет дисквалифицирован на три матча и пропустит игру Кубка Англии против «Манчестер Сити», а также встречи премьер-лиги с «Кристал Пэлас» и «Мидлсбро».