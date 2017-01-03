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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28329655/
3 января 2017, 18:33 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

«Вест Хэм» оспорит красную карточку Фегули в матче против МЮ

«Вест Хэм» подаст апелляцию на красную карточку защитнику команды Софьяну Фегули в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:2), сообщает «Би-би-си».

Фегули был удален с поля на 15-й минуте встречи за фол на Филе Джоунсе. После матча главный тренер лондонского клуба Славен Билич раскритиковал решение судьи.

Если апелляцию не удовлетворят, Фегули будет дисквалифицирован на три матча и пропустит игру Кубка Англии против «Манчестер Сити», а также встречи премьер-лиги с «Кристал Пэлас» и «Мидлсбро».

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