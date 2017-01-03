«Вест Хэм» оспорит красную карточку Фегули в матче против МЮ
«Вест Хэм» подаст апелляцию на красную карточку защитнику команды Софьяну Фегули в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:2), сообщает «Би-би-си».
Фегули был удален с поля на 15-й минуте встречи за фол на Филе Джоунсе. После матча главный тренер лондонского клуба Славен Билич раскритиковал решение судьи.
Если апелляцию не удовлетворят, Фегули будет дисквалифицирован на три матча и пропустит игру Кубка Англии против «Манчестер Сити», а также встречи
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