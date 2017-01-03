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3 января 2017, 18:29 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Стал известен первый спарринг-партнер «Динамо» на испанском сборе

Всего команда проведет 9 товарищеских матчей.

Всего команда проведет 9 товарищеских матчей. Увеличить
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Первым спарринг-партнером «Динамо» на тренировочном сборе в Испании станет немецкий «Санкт-Паули», сообщает официальный сайт киевского клуба.

«Санкт-Паули» выступает во второй бундеслиге. После первой части сезона команда занимает последнее, 18-е место.

Напомним, что «Динамо» выходит из отпуска 14 января. После прохождения медицинского осмотра, 16 января команда отправится в Испанию, где проведет первый учебно-тренировочный сбор.

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