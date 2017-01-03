Стал известен первый спарринг-партнер «Динамо» на испанском сборе
Всего команда проведет 9 товарищеских матчей.
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Первым
«Санкт-Паули» выступает во второй бундеслиге. После первой части сезона команда занимает последнее, 18-е место.
Напомним, что «Динамо» выходит из отпуска 14 января. После прохождения медицинского осмотра, 16 января команда отправится в Испанию, где проведет первый
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