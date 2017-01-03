Витсель: китайская невеста вместо «Старой синьоры»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Аксель Витсель отверг предложение «Ювентуса», выбрав Китай. По данным бельгийских СМИ, 27-летний полузащитник подпишет с клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» четырехлетний контракт, согласно которому будет зарабатывать по 18 миллионов евро в год, став восьмым в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов планеты.

Говорят, бывают предложения, от которых нельзя отказаться. Именно к этой категории сам Витсель причислил китайский вариант, объясняя свое решение туринской газете Tuttosport. И добавил, что руководствовался интересами семьи.

Отказаться вообще-то можно всегда. Тем более, в случае человека, который недостатка в деньгах явно не испытывает. Да и «Ювентус» отнюдь не золушка. Союз с привлекательной синьорой, пусть к ней и приклеилось определение «старая», сулил, хотя и не гарантировал, серьезные карьерные достижения и пребывание в свете прожекторов. Бельгиец, однако, выбрал умопомрачительное богатство непривлекательной, по мнению большинства, невесты из футбольной глубинки.

ЛЕГИОНЕРСКИЙ КОРПУС МОЛОДЕЕТ.

Не он первый, не он последний. Китайское футбольное эльдорадо притягивает все больше народа. И, что примечательно, сейчас в него потянулись не ветераны куликовских битв, желающие мир посмотреть и подзаработать перед пенсией, а игроки в самом что ни на есть боевом возрасте.

Напомним, что Анелька перебрался в начале 2012 года из «Челси» в «Шанхай Шэньхуа» почти в 33 года, а Дрогба проследовал тем же путем спустя полгода в 34-летнем возрасте. Продержался в Поднебесной ивуариец лишь несколько месяцев. Приехав в январе 2013 года на Кубок Африки-2013 растренированным, Дрогба жаловался на низкий темп игры в китайском чемпионате.

Теперь маршрут Лондон — Шанхай преодолел 25-летний полузащитник Оскар, ставший на днях игроком клуба «Шанхай Шанган» и партнером экс-зенитовца Халка, которому в 30 лет тоже рановато заканчивать с футболом. Недавнему краснодарцу, а теперь игроку «Шаньдун Лунэн» Ахмедову 29 лет. Пусть узбек не звезда мирового уровня, в азиатском футболе это очень заметная личность.

Аргентинец Тевес, в канун нового года подписавший контракт с «Шанхай Шэньхуа», старше — ему 32. В Бельгии его трансфер служит теперь в СМИ эдаким контрастным фоном для сделки по Витселю. За плечами у человека, мол, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», злополучный «Ювентус» — одним словом, есть, что вспомнить.

— Витсель же выбирал только те клубы, в которых можно было страшно много заработать. Он так и войдет в историю, — заметил на телеканале RTBF в прошлом игрок «Мукрона», а ныне известный в Бельгии футбольный эксперт Александр Теклак.

— Но я Акселя ни в коем случае не осуждаю, — добавил этот аналитик. — Мало кто отказался бы от такого предложения, какое получил он. Не могу сказать, что он боится высокого уровня. Лишь замечу, что у него потрясающая рентабельность. Витсель заработал больше, чем те, кто, несомненно, более одарен.

КИТАЙ ДАЛЬШЕ — НАДБАВКИ БОЛЬШЕ.

Здесь мы вынуждены, во-первых, констатировать, что переход из «Бенфики» в «Зенит» на родине Витселя тоже рассматривался исключительно как «женитьба на деньгах», а во-вторых, признать, что Россия, особенно до серьезных экономических неприятностей и девальвации рубля, в принципе проводила на футбольном рынке ту же, что и сегодняшний Китай, политику переплат.

Ни для кого не секрет, что в российский чемпионат игроков завлекали и завлекают своего рода «северными» надбавками. За длительные, по меркам Западной Европы, перелеты, за выпадение из телевизионного «мэйнстрима» с риском потери места в сборной. Керимовский «Анжи» с Это'О — самый яркий пример. В махачкалинский клуб года четыре назад стремглав побежали бы очень многие, хотя, базируясь в Подмосковье, домашние матчи он проводил, прямо скажем, не в самом прелестном российском регионе, и летать приходилось больше, чем другим.

Журналистам же можно рассказывать об интересе к самобытной культуре, духе приключений, стремлении открывать новые места. Тем более, что все это и в самом деле может присутствовать параллельно.

Как и в случае Китая, который на рынке еще более агрессивен. И это вынужденно. Ведь страна расположена еще дальше от магистральных футбольных путей, ее чемпионат старается, но пока не избавился от низкой репутации. К тому же китайские клубы не участвуют в еврокубках. Зато нет никакого барьера в виде финансового fair play.

В ШЕСТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В «ЗЕНИТЕ»!

Сообщая о решении Витселя, брюссельская La Derniere Heure, прямо заключает: «Отъезд в Китай будет практически означать завершение карьеры на высоком уровне в 27 лет». Интернет-опрос показал, что этого мнения придерживаются две трети посетителей портала названного издания.

Но большинство не всегда право. В конце концов, Витсель оставался важнейшей фигурой в национальной команде, хотя отношение к российскому чемпионату тоже весьма скептическое, и многие легионеры в нем тоже деградируют.

К ужасу бельгийских любителей футбола, не исключено, что вслед за экс-зенитовцем проследуют другие «Красные дьяволы». Так, полузащитник «Бернли» Дефур заявил газете Nieuwsblad насчет Китая:

— Стоит поиграть там три сезона — и больше не нужно работать. Это был бы отличный опыт. В китайском футболе есть звезды, к нему растет интерес. Уехать туда совсем не значит себя похоронить.

Другая фламандская газета, Het Laatste Nieuws, утверждает, что пекинский клуб готов отдать 45 миллионов евро за нападающего «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке, которому якобы обещаны 200 тысяч евро в неделю вместо 117 тысяч, которые он зарабатывает в Англии. Это скромнее, впрочем, чем прибавка у Витселя, увеличивающего свой доход в шесть раз.

ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ ИЛИ БОЛЬШОЙ СКАЧОК?

Зачем «гонка вооружений» самому Китаю? Учитывая, что в стране умеют терпеливо ждать плодов политики, вряд ли это просто ярмарка тщеславия. Видимо, с помощью привлечения реальных звезд, а не только героев вчерашнего дня, там рассчитывают развивать интерес к футболу, на который большой спрос, впрочем, уже имеется, и постепенно поднимать уровень местных игроков. ЧМ-2026 Китаю не дадут, потому что в 2022 году мировое первенство пройдет в Катаре, то есть на азиатском континенте. А потом как знать? Стремление руководства ФИФА раздуть финальные турниры до 48 команд-участниц и несомненный интерес спонсоров к огромному китайскому рынку могут привести ЧМ-2030 или ЧМ-2034 в самую населенную страну земли, где, нет никаких сомнений, легко возведут любые необходимые стадионы. К тому времени и новое поколение футболистов подрастет. Если действовать целенаправленно и обстоятельно, то не придется ломать голову за полтора года до старта домашнего мирового чемпионата, задаваясь вопросом, откуда взять игроков.

Что касается Витселя, то каждый сам волен выбирать судьбу. Сегодня он как бы предал мечту, даже продал ее. Но почему мы решили, что он в самом деле грезил о «Старой синьоре», а не думал о том, чтобы сорвать куш — и больше никогда не работать, как выразился его партнер по сборной Дефур?

Нас больше должно волновать, что шальные деньги и отдельные дельцы убивают ту или иную чистую мечту у российских ребят.

Александр ПРОСВЕТОВ.