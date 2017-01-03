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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28329476/
3 января 2017, 18:05 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

«Реал» может отдать «Ювентусу» Дибалу взамен на Морату

«Реал» рассматривает возможность обмена форварда Альваро Мораты на напажающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, утверждает Calciomercato.

По информации издания, испанский футболист хочет вернуться к «зебрам», в составе которых он выступал на протяжении двух сезонов. Предположительно, Мората связался с кем-то из бывших одноклубников и попросил узнать у руководства, есть ли для него место в клубе.

Ранее появилась информация о том, что «Ювентус» и Дибала достигли согласия в вопросе продления контракта.

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