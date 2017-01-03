«Реал» может отдать «Ювентусу» Дибалу взамен на Морату

По информации издания, испанский футболист хочет вернуться к «зебрам», в составе которых он выступал на протяжении двух сезонов. Предположительно, Мората связался с кем-то из бывших одноклубников и попросил узнать у руководства, есть ли для него место в клубе.

Ранее появилась информация о том, что «Ювентус» и Дибала достигли согласия в вопросе продления контракта.