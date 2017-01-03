«Реал» может отдать «Ювентусу» Дибалу взамен на Морату
«Реал» рассматривает возможность обмена форварда Альваро Мораты на напажающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, утверждает Calciomercato.
По информации издания, испанский футболист хочет вернуться к «зебрам», в составе которых он выступал на протяжении двух сезонов. Предположительно, Мората связался с
Ранее появилась информация о том, что «Ювентус» и Дибала достигли согласия в вопросе продления контракта.
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