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3 января 2017, 18:01 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Волынь» ищет место для сбора в Украине

Команда Кварцяного выходит из отпуска 16 января.

Команда <span class=error>Кварцяного</span> выходит из отпуска 16 января. Увеличить
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«Волынь» все еще не определилась с местом проведения зимнего тренировочного сбора.

Футболистам пока что так и не сообщили о плане подготовки команды во время зимнего перерыва в чемпионате. Одна из причин — финансовые проблемы и неопределенность в дальнейшем финансировании клуба.

Менеджеры и тренеры «Волыни» ищут место для сбора в Украине, в частности в Карпатах и Закарпатье. Команда собирается после каникул в Луцке 16 января.

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