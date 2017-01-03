«Шахтер» не разрешил «Фенербахче» выкуп контракта Караваева

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По итогам переговоров между «Фенербахче» и «Шахтером» игрок сборной Украины Александр Караваев продолжит карьеру в Турции на условиях аренды.

По информации sporx.com, донецкий клуб не захотел, чтобы «Фенербахче» включал в договор опцию выкупа контрата полузащитника, так как видит в нем потенциал, а решение о его будущем будет принято после окончания этого сезона.

Ранее сообщалось, что «Шахтер», которому принадлежат права на футболиста, за 6-месячную аренду игрока получит 100 тысяч евро.