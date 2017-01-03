Максим Фещук: В Казахстане очень приятная атмосфера. Там действительно наслаждаешься футболом
Украинский нападающий Максим Фещук, выступавший за карагандинский «Шахтер» в сезоне 2015 года, рассказал Moldfootball.com, почему он может перейти в Казахстан.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— У меня есть предложения от клубов из казахстанского чемпионата. Мне нравилось играть за карагандинский «Шахтёр». В Казахстане очень приятная атмосфера. Там действительно наслаждаешься футболом и не думаешь о
Напомним имеется информация о том, что представители футболиста в настоящее время ведут переговоры сразу с тремя клубами КПЛ — одним из верхней шестерки по итогам чемпионата нашей страны в минувшем сезоне, двумя из нижней.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter