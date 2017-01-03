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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28329447/
3 января 2017, 17:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Максим Фещук: В Казахстане очень приятная атмосфера. Там действительно наслаждаешься футболом

Украинский нападающий Максим Фещук, выступавший за карагандинский «Шахтер» в сезоне 2015 года, рассказал Moldfootball.com, почему он может перейти в Казахстан.

Украинский нападающий Максим <span class=error>Фещук</span> выступавший за карагандинский Шахтер в сезоне 2015 года рассказал Moldfootball.com почему он может перейти в Казахстан. Увеличить
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— У меня есть предложения от клубов из казахстанского чемпионата. Мне нравилось играть за карагандинский «Шахтёр». В Казахстане очень приятная атмосфера. Там действительно наслаждаешься футболом и не думаешь о каких-то сторонних вещах, — сказал футболист.

Напомним имеется информация о том, что представители футболиста в настоящее время ведут переговоры сразу с тремя клубами КПЛ — одним из верхней шестерки по итогам чемпионата нашей страны в минувшем сезоне, двумя из нижней.

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