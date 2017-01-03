Максим Фещук: В Казахстане очень приятная атмосфера. Там действительно наслаждаешься футболом

— У меня есть предложения от клубов из казахстанского чемпионата. Мне нравилось играть за карагандинский «Шахтёр». В Казахстане очень приятная атмосфера. Там действительно наслаждаешься футболом и не думаешь о каких-то сторонних вещах, — сказал футболист.



Напомним имеется информация о том, что представители футболиста в настоящее время ведут переговоры сразу с тремя клубами КПЛ — одним из верхней шестерки по итогам чемпионата нашей страны в минувшем сезоне, двумя из нижней.