Роналду не примет участия в матче Кубка Испании с «Севильей»

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Отсутствие 31-летнего португальца в заявке на игру, вероятнее всего, связано с решением тренерского штаба предоставить лидеру команды больше времени для отдыха, сообщает AS.com.

Заявка «Реала» на матч с «Севильей»: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Фабиу Коэнтрау, Данило, Тони Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Марко Асенсио, Лука Модрич, Мартин Эдегор, Иско, Альваро Мората, Карим Бензема, Мариано Диас.

Встреча пройдет 4 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.15 мск. Ответный матч запланирован на 12 января.